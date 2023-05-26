Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin

Başakşehir, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin istediği Emre Belözoğlu'nun boşluğunu doldurmak için rotasını Antalya'ya çevirdi. Turuncu-lacivertlilerin Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin'le el sıkıştığı öğrenildi. Geçen sezon adı Galatasaray'la da anılan Şahin, Antalyaspor'la yola devam etmişti. Geçen sezon bir dönem çıkış yapan Şahin, bu sezon ise yönetim istikrarsızlığı nedeniyle beklentilerin altında kaldı.



35 MAÇTA 12 GALİBİYET



Bu sezon Antalyaspor'un başında 35 maça çıkan Nuri Şahin'in takımı bu karşılaşmaların yalnızca 12'sinde galibiyet alabildi, 8 karşılaşma berabere biterken 16 maçta sahadan puansız ayrıldılar.



