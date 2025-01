Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile anlaşan Emre Belözoğlu, imza töreninde açıklamalarda bulundu.



"EN İYİ YERE GETİRECEĞİZ"



Takımı iyi bir yere getirmek istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu "Büyük Antalyaspor camiası, taraftarı öncelikle onlara ilk söz olarak elimizden geleni yapacağımızı ve onları mutlu edeceğimize söz vererek başlamak istiyorum. Antalyaspor'u en iyi yere getireceğimize inanıyorum." dedi.



TRANSFER SORUSUNA YANIT



Açıklamalarına devam eden Emre Belözoğlu "Birçok takımla ilgili fikirlerimiz vardı. Antalyaspor da bunlardan biriydi. Buraya gelirken detaylı bir şekilde incelemeden bu noktaya gelmezdim. Önümüzde bazı sıkıntılar olabilir ama mevcut kadroyla da takımın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Transfer daha sonra konuşulacak bir konu olabilir bizim için." ifadelerini kullandı.



"ALEX DÖNEMİNE ELEŞTİRİM OLMAZ"



Görevden ayrılan Alex de Souza ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu "Alex ile telefonda görüştüm. Ayrıca yüz yüze görüşeceğiz. Çok hızlı gelişti süreç. Alex, benim çok yakın ve birlikte oynadığım biri. Çok değer verdiğim birisi. Benim için hep değerli kalacak. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan daha zor. İstediği oyunu oturtması için teknik direktörlerin birçok parametre var. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlere eleştirel bakmadım. Elinden geleni yaptı, futbolcular da öyle. Ayrılıklar olabiliyor, doğal süreçler. Benim söyleyebileceğim daha güçlü bir oyun. Elimizdeki güce göre küçük dokunuşlarla, ilk yarı toplanan puanın minimum 8-9-10 puan üzerine çıkmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.



"1.8 PUAN ORTALAMASI"



Antalyaspor'un ligin ilk yarısını 21 puanla tamamladığın anımsatan Belözoğlu, "Antalyaspor'un 1,8 puan ortalaması yakalayacak bir takım olmasını hedefliyoruz. Gücümüzü bilerek her maçı kazanmak için oynayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Her takıma ayrı ayrı hazırlıklarımız olacak. Bu planları inşallah en kısa sürede sahada uygular ve camiayı mutlu ederiz." diye konuştu.



Takıma oyun anlamında çok hızlı dokunuşlarının olacağını anlatan Belözoğlu, şöyle devam etti:



"Alex benim çok yakın, birlikte futbol oynadığım arkadaşım. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlerle ilgili konuşmadım. Teknik direktörlük farklı bir serüven. Futbolculuktan çok daha zor bir meslek. İstenilen oyunu oturtmak için altını doldurabileceğiniz birçok parametreye ihtiyaç var. Alex, bu kulüp için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Futbolda ayrılıklar olabiliyor. Daha güçlü bir oyun ve mevcut kadroyla beraber ilk yarıda yakalanan puanın 8-9 puan üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorum."



Türkiye'de futbol ekonomisinin herkes tarafından bilindiğini anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:



"Kulüplerin hayatta kalmasının zor olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bazen hayatta verdiğiniz en zorlu karar en doğru karar olabiliyor. Bu kulübün durumuyla alakalı haberdarım. Başkanla açık ve net bir toplantı yaptık. Kariyerim boyunca başarılı da başarısız da dönemler yaşadım. Hepsini tecrübe bildim. Aldığımız skorlarla sponsorların kulübe destekleri artacak. Antalya bugün Avrupa'nın en büyük 4'üncü turizm merkezi. Bu şehri değerli kılacak bütün parçalarıyla ayağa kaldırmamız gerekiyor. Kendimi bu parçalardan biri olarak hissediyorum. Bu taşın altına elimi sokarken hiç düşünmedim."



"HIZLI REAKSİYON GEREKİYOR"



Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yeni heyecan, enerji ve hedeflerle Türkiye'de futbol kariyeri ve kişiliği herkes tarafından bilinen Emre Belözoğlu ile anlaştıklarını söyledi.



Antalyaspor'un Belözoğlu ile başarı grafiğinin yükseleceğine inandığını vurgulayan Boztepe, "Alex hoca çok karakterliydi ve dostluğumuz sürecek. Bazen futbolda hızlı bir şekilde reaksiyon göstermek gerekiyor. İnşallah Emre hoca ile birlikteliğimiz uzun sürer. Antalyaspor için ciddi emek harcıyoruz. Kendi işlerimizi arka plana atıp Antalyaspor için çabalıyoruz. Şehrin bir reaksiyon göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.