Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu, daha sonra Medipol Başakşehir'in başına geçti. Başakşehir'i küme düşme hattından alarak Avrupa kupalarına taşıyan Belözoğlu ile ilgili karar verildi.



EMRE BELÖZOĞLU'NA UZUN VADELİ SÖZLEŞME



Başakşehir Kulübü, sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile uzun soluklu bir kontrat imzalamak istiyor. Belözoğlu'nun maaşına da iyileştirme yapılacak.



BAŞAKŞEHİR'DEKİ PERFORMANSI



41 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'e imza attıktan sonra çıkılan 30 Süper Lig maçında yalnızca 5 mağlubiyet gördü. İstanbul ekibinin yöneticileri, Emre Belözoğlu'nu başka takıma kaptırmamak için uzun soluklu ve zamlı bir kontrat sunarak anlaşmaya varmayı amaçlıyor.





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