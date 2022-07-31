Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takıma katkı sağlamak için çok çalıştığını söyledi.Emre, ikinci etap yurt dışı kamp çalışmaları için Avusturya'da bulunan sarı-kırmızılı takımın İtalya temsilcisi Fiorentina ile yaptığı maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hazırlık maçında önemli bir takıma karşı oynadıklarını belirten sarı-kırmızılı futbolcu,dedi.Galatasaray'a transferinden sonra şanssız sakatlıklar yaşadığını hatırlatan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu,diye konuştu.Emre Akbaba, teknik direktör Okan Buruk'un sisteminde ön alan baskısı yaptıklarını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Avusturya'da yapılan 2 kampı değerlendiren Emre,değerlendirmesinde bulundu.