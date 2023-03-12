Emlak Konut, Nesibe Aydın'ı Lavender ile yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 22. haftasında Emlak Konut, sahasında Nesibe Aydın'ı 81-75 mağlup etti.
Bu sonuçla Emlak Konut, ligde 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 10. yenilgisini yaşadı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Mehmet Burak Anlatıcı, Özkan Talo
Emlak Konut: Lavender 24, Bahar Çağlar Ökten 7, Fields 9, Walker 14, Harika Gözde Eldaş 11, Merve Arı 2, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 14
Nesibe Aydın: Hempe 12, Thomas 18, Nelson 24, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Derin Yaya 3, Feride Şevval Akalan 1, Duygu Özen 2, İlayda Güner 7
1. Periyot: 22-10
Devre: 40-35
3. Periyot: 57-47
Bu sonuçla Emlak Konut, ligde 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 10. yenilgisini yaşadı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Murat Ciner, Mehmet Burak Anlatıcı, Özkan Talo
Emlak Konut: Lavender 24, Bahar Çağlar Ökten 7, Fields 9, Walker 14, Harika Gözde Eldaş 11, Merve Arı 2, Emel Sığırcı, Gizem Yavuz 14
Nesibe Aydın: Hempe 12, Thomas 18, Nelson 24, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Derin Yaya 3, Feride Şevval Akalan 1, Duygu Özen 2, İlayda Güner 7
1. Periyot: 22-10
Devre: 40-35
3. Periyot: 57-47
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