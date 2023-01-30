Emirhan için transfer görüşmesi!

Torino forması giyen Emirhan İlkhan, sezonun ikinci yarısında Cremonese forması giyebilir.



İtalyan basınında yer alan haberde, Cremonese'nin 18 yaşındaki futbolcu için Torino ile yaptığı görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



Emirhan'ın kiralık olarak Cremonese'ye imza atabileceği ve sezonun sona ermesinin ardından yeniden Torino'ya dönebileceği ifade edildi.



Beşiktaş'tan, Torino'ya sezon başında transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinde 4 maçta süre aldı.





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