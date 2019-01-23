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Emiliano Sala'nın ses kaydı yayınlandı!

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emiliano Sala'nın ses kaydı yayınlandı!
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23 Ocak 2019 01:57
Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan, ''Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda ona korktuğunu ve 'Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, sebebini biliyorsunuz' demiş'' ifadelerini kullandı.

ARJANTİN BASINI SALA'NIN SES KAYDINI YAYINLADI

Bu açıklamaların ardından Arjantin basını da Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajı yayınladı. Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda ''Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz'' ifadeleri yer aldı.

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