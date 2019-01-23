Emiliano Sala'nın ses kaydı yayınlandı!

📱Arjantin basını Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla yaptığı son görüşmenin ses kaydını yayınladı: ''Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.'' pic.twitter.com/zMhljkLPcL



— Sporx (@sporx) 22 Ocak 2019

Uzun yıllar Fransa'da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen, Cardiff'e giderken uçağı Manş Denizi'nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.Diego Rolan,'nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan,ifadelerini kullandı.Bu açıklamaların ardından Arjantin basını da Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajı yayınladı. Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajdaifadeleri yer aldı.