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Alanyaspor'dan Emiliano Sala itirafları

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emiliano Sala hakkında transfer açıklaması yaptı

Kaynak: Akşam
Alanyaspor'dan Emiliano Sala itirafları
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27 Ocak 2019 11:00
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Cardiff'e transfer olduktan sonra bindiği uçakla kaybolan Arjantinli Emiliano Sala'nın haberine en çok üzülenlerden biri de Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu.

2016 yılında Alanyaspor Süper Lig'e yükseldiğinde Sala'yı almak için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve anlaşmaya vardıklarını belirten Çavuşoğlu, "Çok efendi bir çocuktu ve futbolcu olarak da aradığımız özelliklere sahipti, çok süratliydi" dedi. 

Nantes'e 650, oyuncuya 150 bin euro verecek olan Alanyaspor'un anlaşmayı imzalamasının ardından yaşanan gelişmeleri de Çavuşoğlu şöyle anlattı:

"Sala iyi bir futbolcuydu ve bu rakamlara getirmek büyük işti. Annesi rahatsızlanmıştı. Ülkesine gitmesi gerekiyordu. Bizden 2 gün izin istedi. Biz de verdik. Ancak o daha dönmeden G.Saray, Nantes'tan golcü Sigthorsson'ı aldı. Nantes da Sala'yı satmaktan vazgeçti. Kaybolduğu haberini alınca çok üzüldük."  

 

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