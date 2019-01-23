Serdar Ali Çelikler'den Emiliano Sala hikayesi

Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala için futbol dünyası yas tutarken, Serdar Ali Çelikler'den Arjantinli oyuncu için bir Türkiye hikayesi geldi...Sezon başında Galatasaray'a transferi, Nantes Başkanı Kita'nın engellemesi sonrası gerçekleşmeyen Sala için Life+ TV'de konuşan Serdar Ali Çelikler, oyuncunun ilk olarak Alanyaspor'un kapısınından döndüğünü söyledi. İşte o ifadeler..."Emiliano Sala, Nantes'te oynarken Alanyaspor ile anlaşıyor. 150 bin euro Nantes'e, 650 bin euro da kendisine verilecek. Alanyaspor perşembe günü kendisiyle kontratları imzalıyor ve cumartesi Alanya'ya gelmesi için biletini alıyorlar. Çocuk o sıra Arjantin'de ama annesinin kanser hastalığı ortaya çıkıyor. Ameliyat durumu söz konusu olunca, "Ben cumartesi yerine pazartesi geleyim mi?" diyor Alanyaspor'a. Alanyaspor da sağlık meselsi olduğu için "Elbette" diyor. Yani Nantes ile anlaşılmış, oyuncu ile anlaşılmış, biletler alınmış...""O sırada Galatasaray, Nantes'ten Kolbeinn Sigthorsson'ı aldı. Galatasaray, Sigthórsson'u alınca Nantes, Alanyaspor'a, "Kusura bakmayın, bizim santraforumuz gitti, biz Sala'yı satamayacağız" diyor. Alanyaspor, vazgeçmek zorunda kalıyor. Oyuncu Nantes'ta parlıyor. Sonra Alanyaspor da Vagner Love'ı alıyor. Sala da kendisini orada gösterip Cardiff'e transfer oluyor ancak Manş Denizi'ndeki kazada hayatını kaybediyor. İşte kader..."