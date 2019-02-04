Emery: 'City'e yenilmek normal, fark ortada'

3-1 mağlup olan Arsenal'de menajer, maçın ardından flaş bir itirafta bulundu.Maç sonu değerlendirmeler yapan Emery, "Geçen hafta Chelsea'yi yendik ve dördüncü sıraya yükseldik. Ancak bu hafta kaybettik. Maç maç gideceğiz. Bir sonraki maçı düşünmeye başlamalıyız" dedi.Emery sözlerini "Maçın skoru, Manchester City ile aramızdaki farkı gösterdi. Bu sonuç, büyük bir hayal kırıklığı olmadı. Fark ortada" ifadeleriyle tamamladı.Premier Lig'de 25 haftada 47 puan toplayan Arsenal, ligde 6. sırada yer alıyor.