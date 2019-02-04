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Emery: "City'e yenilmek normal, fark ortada"

Arsenal'in menajeri Unai Emery, Manchester City'e 3-1 yenilmelerinin normal bir sonuç olduğunu ve iki takım arasında fark olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emery: 'City'e yenilmek normal, fark ortada'
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04 Şubat 2019 07:07
Manchester City'e 3-1 mağlup olan Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından flaş bir itirafta bulundu.

"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"

Maç sonu değerlendirmeler yapan Emery, "Geçen hafta Chelsea'yi yendik ve dördüncü sıraya yükseldik. Ancak bu hafta kaybettik. Maç maç gideceğiz. Bir sonraki maçı düşünmeye başlamalıyız" dedi.

"ARADAKİ FARK ORTADA"

Emery sözlerini "Maçın skoru, Manchester City ile aramızdaki farkı gösterdi. Bu sonuç, büyük bir hayal kırıklığı olmadı. Fark ortada" ifadeleriyle tamamladı.

Premier Lig'de 25 haftada 47 puan toplayan Arsenal, ligde 6. sırada yer alıyor.

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