Emery: 'City'e yenilmek normal, fark ortada'

Manchester City'e 3-1 mağlup olan Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından flaş bir itirafta bulundu.
"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"
Maç sonu değerlendirmeler yapan Emery, "Geçen hafta Chelsea'yi yendik ve dördüncü sıraya yükseldik. Ancak bu hafta kaybettik. Maç maç gideceğiz. Bir sonraki maçı düşünmeye başlamalıyız" dedi.
"ARADAKİ FARK ORTADA"
Emery sözlerini "Maçın skoru, Manchester City ile aramızdaki farkı gösterdi. Bu sonuç, büyük bir hayal kırıklığı olmadı. Fark ortada" ifadeleriyle tamamladı.
Premier Lig'de 25 haftada 47 puan toplayan Arsenal, ligde 6. sırada yer alıyor.
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"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"
Maç sonu değerlendirmeler yapan Emery, "Geçen hafta Chelsea'yi yendik ve dördüncü sıraya yükseldik. Ancak bu hafta kaybettik. Maç maç gideceğiz. Bir sonraki maçı düşünmeye başlamalıyız" dedi.
"ARADAKİ FARK ORTADA"
Emery sözlerini "Maçın skoru, Manchester City ile aramızdaki farkı gösterdi. Bu sonuç, büyük bir hayal kırıklığı olmadı. Fark ortada" ifadeleriyle tamamladı.
Premier Lig'de 25 haftada 47 puan toplayan Arsenal, ligde 6. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın