Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, kazandığı MVP ödülünün bugüne dek yaşadığı ve atlattığı her şeyin "tasdikleyicisi" niteliğinde olduğunu söyledi.



Embiid, kendisi gibi memleketi Kamerun'da 15 yaşında basketbol oynamaya başlayan birinin NBA'de En Değerli Oyuncu ödülünü kazanma şansının "muhtemelen sıfırın altında" olduğunu, ancak bunun "olasılığın imkansız anlamına gelmediğinin kanıtı" olduğunu belirtti.



"Bu ligde bir şeyler kazanmak ve başarılı olmak zor iş. Bu adamlar boşuna dünyanın en iyi basketbolcuları değiller. Ve MVP ödülü gibi bir şeyi kazanabilmiş olmak, harika bir şey. Bu aynı zamanda hikayemin bir parçası da olacak, çünkü her zaman bir rol modeli olduğumu düşünmüşümdür, özellikle de Kamerun halkı ve Afrika'daki insanlar için. Artık benim hikayeme bakıp, 'Vay canına, şunu başarmış' diyebilecekler.



Benim gibi 15 yaşında basketbol oynamaya başlayan birinin MVP olma şansı, muhtemelen sıfırın altında diyebilirim. Genel olarak Afrika'da bu noktaya gelebilmek için çok fazla imkanımız yok. Ancak bir şeyin olasılık dışı olması, imkansız olduğu anlamına gelmiyor ve kafanıza koyduğunuz her şeyi de başarabilirsiniz. İnancınızı kaybetmediğiniz ve sıkı çalışmaya devam ettiğiniz sürece, her şeyi yapabilirsiniz."



"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTERİM"



Embiid bu ödüle, basketbol oynamaya başladığından beri birçok şampiyonluk kazanmak da dahil olmak üzere elinden gelen her şeyde başarılı olma arzusunun bir parçası olarak odaklandığını açıkladı:



"Bence birçok insan, rekabetçi olmakla mümkün olan her şeyi kazanmayı istemek arasındaki fark konusunda yanlış bir kanıya sahip. Bu ödülü sırf MVP ödülü olduğu için kazanmak istemedim. Kazanmak istedim, çünkü benim için çok şey ifade ediyordu. Bugüne dek çok şey atlattım ve bu ödül de tüm bu yaşadıklarımın, yaptığım fedakarlıkların ve benzeri şeylerin bir şekilde tasdikleyicisi oldu.



Tabii ki bir şampiyonluk kazanmak çok daha iyi olur ve bu sezon bunu başarma şansımız var. Ama ben rekabetçi adamım. İmkanım dahilindeki her şeyi kazanmak isterim ve çevremdeki herkes de bunu bilir. İster basketbolla ilgili olsun, ister hayatla ilgili olsun, fark etmez. Her şeyi kazanmak isterim. Hep birinci olmayı arzularım."





