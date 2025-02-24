Philadelphia 76ers ve yıldız oyuncusu Joel Embiid, sakatlanan dizine yönelik en uygun tedavi yöntemini belirlemek için doktorlarla görüşmelere devam ediyor.



Embiid, Brooklyn Nets'e karşı alınan mağlubiyetin ardından sol dizinde şişlik yaşadı. Yapılan tedavilere ve enjeksiyonlara rağmen herhangi bir iyileşme sağlanamadı.



Bu nedenle ameliyat ihtimali de gündemde ve bu durum Embiid'in sezonun geri kalanında forma giyememesiyle sonuçlanabilir. Eski MVP, bu hafta başında kapsamlı testlerden geçerek en doğru tedavi yöntemine karar verecek.



76ers, sezon genelinde 20 galibiyet ve 36 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunuyor. Play-In turnuvasına katılabilmek için son sıradaki takımla aralarındaki fark 1.5 maç. Öte yandan takımın önemli takviyelerinden Paul George da sakatlıklarla mücadele ediyor ve ağrı kesici iğnelerle sahaya çıkıyor.



