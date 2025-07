Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid, son 14 ayda geçirdiği ikinci diz ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecini kendi kontrolünde yürütüyor.Embiid, kısa vadeli dönüş baskısı yerine, uzun vadeli sağlığına odaklanmayı tercih ettiğini açıkladı.Nisan ayında ameliyat olan Embiid, ESPN'den Dotun Akintoye'ye yaptığı açıklamada, "Artık hiçbir şeyi zorlamayacağız. Kariyerim boyunca hiçbir zaman bu yaklaşımı benimseyemedik," diyerek geçmişteki sakatlık yönetimlerine göndermede bulundu.76ers cephesi, yıldız oyuncunun Eylül ayındaki antrenman kampına yetişebileceğine dair umutlu açıklamalar yapsa da, 30 yaşındaki pivot kesin bir dönüş tarihi vermekten kaçındı."Şu an için bir zaman çizelgemiz yok," diyen Embiid, "Umarım erken olur ama şu an için net bir şey söyleyemem," ifadelerini kullandı.Embiid, tam anlamıyla sağlığına kavuşmadan sahaya dönmesinin, takımın şampiyonluk hedeflerine zarar vereceğini belirtti: "Yeterince iyileşmeden dönersem ve kendim gibi olmazsam, açıkçası hiçbir şey kazanamayız."Sakatlık sürecinin psikolojik etkilerini de yaşayan Embiid, yardımcı GM Jameer Nelson'ın önerisiyle bir terapistle çalışmaya başladığını söyledi. İlk başta terapi fikrine karşı çıktığını itiraf eden Embiid, "İlk duyduğumda 'asla' dedim. Hiç inancım yoktu," ifadelerini kullandı.Buna rağmen sürece sadık kaldığını belirten yıldız oyuncu, "Bugün bile yüzde 100 bağlıyım ama terapinin kendisine olan inancımın tam olduğunu söyleyemem," dedi.2023 MVP'si, geçmişte yaşadığı "oynamak zorundasın" baskısının, sakatlığının ağırlaşmasına neden olduğunu ve ESPN'e yaptığı sürpriz açıklamanın bir tür "yardım çığlığı" olduğunu söyledi."İnsanları hayal kırıklığına uğratma korkusuyla sürekli oynamaya zorlandım. Belki de bu yüzden şu an bu durumdayım," diyen Embiid, kulüp yönetimiyle oyuncu arasında yaşanan iletişim problemlerine de dikkat çekti.Tüm bu zorluklara rağmen, Embiid geleceğe umutla bakıyor ve iyileşme sürecine olan güvenini sürdürüyor.