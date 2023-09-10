Eljif Elmas tüm Avrupa'dan özür diledi

Kuzey Makedonya'nın başarılı oyuncularından eski Fenerbahçeli Elkif Elmas, İtalya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Elmas maç sonu açıklamasına özür dileyerek başladı ve "İtalya'yı böyle bir sahada ağırladığımız için tüm İtalya'dan ve Avrupa'dan özür dilerim. Bizim için mükemmel bir sonuç aldık fakat zemin futbol oynamaya hiç uygun değildi" ifadelerini kullandı.



Başarılı oyuncu eski hocası Spalletti'ye karşı oynamanın heyecanını da yaşadığını belirterek, "Kendisiyle 2 yıl birlikte çalıştık. Napoli'de neler başardığını herkes biliyor. Bu sahada oynamak onlar için de zordu" diyerek açıklamalarını tamamladı.



