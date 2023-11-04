Eljif Elmas attı, Napoli kazandı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli deplasmanda Salernitana'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Eljif Elmas attı, Napoli kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2023 19:02
Son güncelleme 04 Kasım 2023 19:22
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Filippo Inzaghi'nin ekibi Salernitana ile Rudi Garcia'nın yönetimindeki Napoli karşı karşıya geldi.

Arechi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Napoli 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 82. dakikada Eljif Elmas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltirken, Salernitana 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Empoli'yi ağırlarken, Salernitana deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery