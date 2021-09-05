Elayis Tavşan transfer için gözler Avcı'da

Süper Lig'e 3'de 3 ile başlayan Karadeniz temsilcisi Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bordo-mavililer'de, Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu teknik direktör Abdullah Avcı'ya raporlandı.



Deneyimli hocanın onay vermesi halinde genç oyuncu için süratli şekilde temas kurulacak. 1.83 boyundaki Elayis Tavşan'ın annesi Türk ve henüz milli takım tercihi yapmadı. Yerli statüsünde yer alıyor.



Hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayan Elayis Tavşan, geçen sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi.



