Elan Ricardo'ya Solskjaer'den veto

Beşiktaş'ın devre arasında yaptığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferleri, "gençlik aşısı" olarak nitelendirilmiş ve taraftarları büyük heyecana sokmuştu. Ancak,operasyonun Kolombiya ayağı olan Elan Ricardo, geldiği günden beri 1 dakika bile süre alamadı.
La Equidad kulübünden 1.9 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha oyuncusu, önce adale sakatlığı ardından da 'Domuz gribi' sebebiyle uzun bir süre sağlık sorunları yaşamıştı. Kolombiyalı oyuncu, sakatlığını atlattıktan sonra da forma şansı bulamadı.
18 Mayıs'taki Alanyaspor deplasmanında kadroya alınan genç oyuncu, o maçta da süre alamadı. Konuyla ilgili olarak; Elan Ricardo'nun, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istememesine rağmen transfer edildiği iddia edildi. Norveçli çalıştırıcının bu sebeple oyuncuyu kadroya almadığı da konuşuluyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki oyuncunun potansiyeline güvendiğini belirterek, "Gerekirse önümüzdeki sezonda bir İstanbul takımına kiralık vereceğim" demişti. Elan Ricardo'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Bu sezon eski kulübü La Equidad'da ise 3 maça çıkarak 1 gol kaydetmişti.
La Equidad kulübünden 1.9 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha oyuncusu, önce adale sakatlığı ardından da 'Domuz gribi' sebebiyle uzun bir süre sağlık sorunları yaşamıştı. Kolombiyalı oyuncu, sakatlığını atlattıktan sonra da forma şansı bulamadı.
18 Mayıs'taki Alanyaspor deplasmanında kadroya alınan genç oyuncu, o maçta da süre alamadı. Konuyla ilgili olarak; Elan Ricardo'nun, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in istememesine rağmen transfer edildiği iddia edildi. Norveçli çalıştırıcının bu sebeple oyuncuyu kadroya almadığı da konuşuluyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 21 yaşındaki oyuncunun potansiyeline güvendiğini belirterek, "Gerekirse önümüzdeki sezonda bir İstanbul takımına kiralık vereceğim" demişti. Elan Ricardo'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Bu sezon eski kulübü La Equidad'da ise 3 maça çıkarak 1 gol kaydetmişti.
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