Ekrem Dağ: 'Beşiktaş'ı kimse küçümseyemez'

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'ndaki maçta kozlarını paylaşacak.
Geçen haftaki Sivasspor maçından 2-2 beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, kritik 90 dakikaya odaklandı. Geçtiğimiz günlerde Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda şansını devam ettirme peşinde.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ekrem Dağ, dev mücadeledeki şansını değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜMSEYEMEZ"
Beşiktaş'ı ne olursa olsun kimsenin küçümseyemeyeceğini söyleyen Ekrem Dağ, "Beşiktaş'ın sezon başından beri 4 teknik direktör değiştirmesi iyi bir durum değildi. Ama bu olay her takımın başına gelebilir. Kadro kalitesinden de kimse memnun değildi. Ayrıca Beşiktaş'ın transfer bütçesi, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı seviyede olmadığı için oyuncu kalitesi bakımından farklılıklar vardı. İstediğimiz bir Beşiktaş performansı izleyemedik. Tüm bu yaşananlara rağmen kimse Beşiktaş'ı küçümseyemez. Kötü gidişat var ama Beşiktaş'ın bunu toparlaması için adına yakışır bir kadro kalitesi oluşturması gerekiyor. Sezon başından beri transferde yapılan bazı hatalar vardı ve teknik direktör transferlerinde doğru tercihler olmadı. Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için birlik beraberlik içinde doğru bir planlama yapması lazım. Doğru kadro kalitesi oluşturulduktan sonra gelecek sezon daha da iyi mücadele edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kendi zamanında takımda birlik olduğunu söyleyen Ekrem Dağ şu sözlerle devam etti:
"Beşiktaş'a transfer olduğumda ilk zamanlarda inanılmaz derecede ve kaliteli bir kadromuz yoktu ama takımda o birlik ve arkadaşlık ortamı vardı. Şimdiki kadroyu kötülemek için söylemiyorum bunu. Aile gibiydik ve Mustafa Denizli zamanında zaten şampiyonluk yaşamıştık. Ondan sonra Bernd Schuster, Carlos Carvalhal ve Tayfur Havutcu dönemlerinde her şey dört dörtlük geçmedi tabii ki. Elbette hatalar olmuştur. Mesela Quaresma'nın ilk geldiği ve Portekizli oyuncuların olduğu dönemler kadro kalitemiz çok iyi durumdaydı ama başarı gelmemişti. Yani her şeyi kadro kalitesine de bağlayamayız. Camianın güzel bir atmosfer oluşturması gerekiyor."
"SEMİH İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"
Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk umudunun çok düşeceğini ifade eden Ekrem Dağ, "Bugünkü derbi kesinlikle iki takım için de önemli. Fenerbahçe, şampiyonluğa oynuyor ve Galatasaray'ın gerisindeler. Fenerbahçe'nin kaybedeceği her puan Süper Lig'in kaybedilmesi demektir. Beşiktaş'ın kazanması moral ve motivasyon açısından güzel olacak. Beşiktaş, kazandığı takdirde son maçlara doğru çıkış yapacak ve 4.lüğü garantileme adına önemli bir galibiyet olacak. Hatta Beşiktaş, 3.lüğü de kovalamak isteyecektir. Avrupa Kupalarına katılma adına mücadelesini gösterecektir. 3 puanın vereceği moral ile inşallah iyi bir çıkış yakalarlar." dedi.
Son olarak Semih Kılıçsoy'un performansını da değerlendiren Ekrem Dağ şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Derbide Milot Rashica ve Gedson Fernandes gibi oyuncular ön plana çıkacaktır. Semih Kılıçsoy, sol taraftan dripling ve şutlarıyla etkili olacaktır. Semih, ilk senesi olmasına rağmen inanılmaz bir performans gösterdi. Beşiktaş'ın kötü dönemine denk geldi ama yine de performansıyla daha çok ön plana çıktı. Parlak bir geleceği var. Mutlaka daha da fazla çalışması lazım. Sol kanat ve forvet bölgesinde oynayabiliyor. Özellikle kıvrak olduğu için etkili driplingleri var. O yüzden Semih'ten çok şeyler bekliyoruz."
Geçen haftaki Sivasspor maçından 2-2 beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, kritik 90 dakikaya odaklandı. Geçtiğimiz günlerde Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda şansını devam ettirme peşinde.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ekrem Dağ, dev mücadeledeki şansını değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ'I KÜÇÜMSEYEMEZ"
Beşiktaş'ı ne olursa olsun kimsenin küçümseyemeyeceğini söyleyen Ekrem Dağ, "Beşiktaş'ın sezon başından beri 4 teknik direktör değiştirmesi iyi bir durum değildi. Ama bu olay her takımın başına gelebilir. Kadro kalitesinden de kimse memnun değildi. Ayrıca Beşiktaş'ın transfer bütçesi, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı seviyede olmadığı için oyuncu kalitesi bakımından farklılıklar vardı. İstediğimiz bir Beşiktaş performansı izleyemedik. Tüm bu yaşananlara rağmen kimse Beşiktaş'ı küçümseyemez. Kötü gidişat var ama Beşiktaş'ın bunu toparlaması için adına yakışır bir kadro kalitesi oluşturması gerekiyor. Sezon başından beri transferde yapılan bazı hatalar vardı ve teknik direktör transferlerinde doğru tercihler olmadı. Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için birlik beraberlik içinde doğru bir planlama yapması lazım. Doğru kadro kalitesi oluşturulduktan sonra gelecek sezon daha da iyi mücadele edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kendi zamanında takımda birlik olduğunu söyleyen Ekrem Dağ şu sözlerle devam etti:
"Beşiktaş'a transfer olduğumda ilk zamanlarda inanılmaz derecede ve kaliteli bir kadromuz yoktu ama takımda o birlik ve arkadaşlık ortamı vardı. Şimdiki kadroyu kötülemek için söylemiyorum bunu. Aile gibiydik ve Mustafa Denizli zamanında zaten şampiyonluk yaşamıştık. Ondan sonra Bernd Schuster, Carlos Carvalhal ve Tayfur Havutcu dönemlerinde her şey dört dörtlük geçmedi tabii ki. Elbette hatalar olmuştur. Mesela Quaresma'nın ilk geldiği ve Portekizli oyuncuların olduğu dönemler kadro kalitemiz çok iyi durumdaydı ama başarı gelmemişti. Yani her şeyi kadro kalitesine de bağlayamayız. Camianın güzel bir atmosfer oluşturması gerekiyor."
"SEMİH İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"
Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk umudunun çok düşeceğini ifade eden Ekrem Dağ, "Bugünkü derbi kesinlikle iki takım için de önemli. Fenerbahçe, şampiyonluğa oynuyor ve Galatasaray'ın gerisindeler. Fenerbahçe'nin kaybedeceği her puan Süper Lig'in kaybedilmesi demektir. Beşiktaş'ın kazanması moral ve motivasyon açısından güzel olacak. Beşiktaş, kazandığı takdirde son maçlara doğru çıkış yapacak ve 4.lüğü garantileme adına önemli bir galibiyet olacak. Hatta Beşiktaş, 3.lüğü de kovalamak isteyecektir. Avrupa Kupalarına katılma adına mücadelesini gösterecektir. 3 puanın vereceği moral ile inşallah iyi bir çıkış yakalarlar." dedi.
Son olarak Semih Kılıçsoy'un performansını da değerlendiren Ekrem Dağ şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Derbide Milot Rashica ve Gedson Fernandes gibi oyuncular ön plana çıkacaktır. Semih Kılıçsoy, sol taraftan dripling ve şutlarıyla etkili olacaktır. Semih, ilk senesi olmasına rağmen inanılmaz bir performans gösterdi. Beşiktaş'ın kötü dönemine denk geldi ama yine de performansıyla daha çok ön plana çıktı. Parlak bir geleceği var. Mutlaka daha da fazla çalışması lazım. Sol kanat ve forvet bölgesinde oynayabiliyor. Özellikle kıvrak olduğu için etkili driplingleri var. O yüzden Semih'ten çok şeyler bekliyoruz."
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