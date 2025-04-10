Ege takımları futbolda nefes nefese

Futbolda sezonun son haftalarına girilirken Ege ekipleri farklı liglerde ayrı heyecanlar yaşıyor. Ege takımları, liglerindeki şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadelesinde nefes nefese yarış veriyor.
GÖZTEPE'DE HEDEF AVRUPA
Süper Lig'e 2 yıl aradan sonra dönerek ilk yarıda müthiş bir çıkış yapan Göztepe, ikinci devrede 9 maçtır kazanamasa da Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eleyip 49 yıl sonra yarı finale kaldı. Göz-Göz, yarı finalde eşleştiği Trabzonspor engelini de aşıp ardından finalde kupaya uzanırsa 55 yıl sonra kupa ve Avrupa hedefine ulaşacak.
BODRUM FK ÇIKIŞA GEÇTİ
Süper Lig'deki lk sezonunda aylarca düşme hattından sıyrılamayan Bodrum FK, teknik direktör Jose Morais dümene geçtikten sonra müthiş çıkışa geçti. Son 8 haftada yalnız Fenerbahçe'ye yenilen Bodrum, kendisi için bitime 7 maç kala düşme potasının 2 puan üzerinde yer aldı.
MANİSA FK KABUS GÖRÜYOR
1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa FK, ligdeki dördüncü yılında kabus görüyor. Siyah-beyazlı ekip bitime 5 maç kala 38 puanla düşme hattından kurtulma savaşında.
Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, geçen sezon düştüğü 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maç öncesi kurtuluş barajının 7 puan gerisinde düşme hattında yer alıyor. Altınordu ise aynı grupta 55 puanla play-off'u garantilemek üzere.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK 58 puanla yine play-off biletini almaya çok yaklaşırken, 13 puanda kalan düşme potasındaki Nazillispor kurtuluş umutlarını tüketti. Bucaspor 1928'in ise play-off şansı çok azaldı.
7 senedir 3'üncü Lig'den kurtulamayan 113 yıllık Karşıyaka, bu sezon 1'inci Grup'ta son 3 haftaya 57 puanla ikinci girerek play-off finalini garantilemek üzere. Grupta kurtuluş hattının 5 puan gerisindeki Kuşadasıspor'un umutları çok azaldı. Bornova 1877 de düşme korkusu yaşıyor.
Geçen sezon amatör ligden 3 yıl sonra profesyonel lige dönen Muğlaspor bu sene de 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 haftaya en yakın takipçisi Balıkesirspor'un 3 puan önünde lider girdi. Muğla ekibi 2 galibiyet alırsa 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkacak. Balıkesir ise hem rakibinin hatasını hem de ikinciliği garantilemeyi bekliyor. Grupta Uşakspor 42 puanla play-off hattında yer alırken, 39 puanlı Tire 2021 FK da play-off yarışında.
3'üncü Grup'ta geçen sezon birlikte play-off oynayan 58 puanlı lider Ayvalıkgücü Belediyespor ve 55 puanla Türkiye liglerinin tek namağlup takımı Aliağa Futbol bu yıl kıyasıya şampiyonluk yarışı veriyor. Grupta Efeler 09 SFK düşme hattından sıyrılma peşinde.
4'üncü Grup'ta 16 puanla son sıradaki Turgutlu 1984 Sportif'in bu hafta amatöre düşme ihtimali var. Henüz 4 yıl önce Süper Lig'de olan Denizlispor da son 3 maç öncesi kurtuluş hattının 2 puan gerisinde amatöre düşme potasında bulunuyor.
Ege takımları futbolda nefes nefese
Ege takımları, sezonun son haftalarına girerken farklı liglerde zorlu mücadelelere devam ediyor.
Futbolda sezonun son haftalarına girilirken Ege ekipleri farklı liglerde ayrı heyecanlar yaşıyor. Ege takımları, liglerindeki şampiyonluk, play-off ve kümede kalma mücadelesinde nefes nefese yarış veriyor.
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