Efsane güreşçi Yaşar Doğu, kabri başında anıldı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri başında anıldı.Cebeci Askeri Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, eski güreşçiler ve sevenleri katıldı.Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde konuşan Prof. Dr. Gazanfer Doğu,ifadelerini kullandı.Yaşar Doğu'yu rahmetle anan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül dediye konuştu.Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de konuşmasında, Yaşar Doğu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.