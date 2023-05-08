Efeler Ligi final serisinde üçüncü maç zamanı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinde üçüncü maç, salı günü yapılacak.
Başkent ekipleri Halkbank ile Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Final serisinde ilk maçı Halkbank, ikinci müsabakayı ise Ziraat Bankkart kazanmıştı.
Müsabakalar sonunda üç galibiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunun şampiyonu olacak.
Başkent ekipleri Halkbank ile Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Final serisinde ilk maçı Halkbank, ikinci müsabakayı ise Ziraat Bankkart kazanmıştı.
Müsabakalar sonunda üç galibiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunun şampiyonu olacak.
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