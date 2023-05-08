Efeler Ligi final serisinde üçüncü maç zamanı!

Başkent ekipleri Halkbank ile Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Efeler Ligi final serisinde üçüncü maç zamanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 12:36
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonu şampiyonunun belirleneceği final serisinde üçüncü maç, salı günü yapılacak.

Başkent ekipleri Halkbank ile Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek müsabaka, saat 17.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Final serisinde ilk maçı Halkbank, ikinci müsabakayı ise Ziraat Bankkart kazanmıştı.

Müsabakalar sonunda üç galibiyete ulaşan takım, 2022-2023 sezonunun şampiyonu olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery