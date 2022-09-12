Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi sona erdi

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da teknik direktör Cemil Aktaş ile yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Efeler 09'da Cemil Aktaş dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2022 16:37
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Cemil Aktaş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Teknik Direktör Cemil Aktaş ve ekibiyle görüşerek, karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırma kararı almıştır. Cemil hocamız ve ekibine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ