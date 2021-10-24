Efecan Karaca: 'Sabah, Emre Akbaba'ya dedim'

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.Alanyaspor'da Efecan Karaca maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hocamızın gelmesiyle daha da takım olduk, bunu da sahaya yansıtıyoruz. Hocamızın isteklerini harfiyen yerine getirdik. İlk 45 dakika kendimiz gibi oynamadık ama 2. yarıda hocamızın konuşması ve birbirimizi motive etmemizle daha öz güvenli bir Alanyaspor vardı. 2-1, Fenerbahçe deplasmanında galip geldik. Bugün harika bir taraftar vardı, gerçekten taraftarları özlemişiz. Futbolun güzelliği taraftar." dedi.Efecan ayrıca, "Sabah Emre Akbaba'ya, 'Sana boş kaleye gol attıracağım' dedim. O da 'Attırırsan sana hediye alacağım' dedi." sözlerini kullandı.