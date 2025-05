Batı Konferansı Finalleri'nin ilk maçında Oklahoma City Thunder'a 114-88 gibi farklı bir skorla mağlup olan Minnesota Timberwolves'ta yıldız oyuncu Anthony Edwards, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Edwards, Thunder'ın savunma stratejisinin kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, özellikle pota altındaki sıkışıklığın hücum ritimlerini bozduğunu söyledi:

"Boyalı alanı tıkıyorlar," diyen Edwards, "Her potaya gidişimde içeride dört kişi oluyor. Beş, dört vücut boyalı alanda, seni topu dışarı çıkarmaya zorluyorlar." ifadelerini kullandı.



Golden State'e karşı Batı Yarı Finalleri'nin 5. maçında boyalı alandan 72 sayı bulan Minnesota, Thunder karşısında sadece 20 sayı üretebildi.



Karşılaşmayı 5/13 isabetle 18 sayıyla tamamlayan Edwards, savunmadaki sıkı rotasyonların oyun tarzını değiştirmeye ittiğini belirtti:

"Topla oynarken sürekli ikili sıkıştırma geliyor ve boşluklar kapanıyor. Daha çok şut atmam gerekiyor. Sadece 13 şut kullanmışım. Belki biraz daha topsuz oyun oynarım, hareket ederim."



İlk yarıyı dört sayı önde tamamlayan Timberwolves, ikinci yarıda 70-40'lık skorla ezildi. Üçüncü çeyrekte ise Thunder 32-18'lik üstünlük kurarak maçı kopardı.



İlk yarıda 20 sayı atan Julius Randle, ikinci yarıda sadece 8 sayıda kaldı. Thunder'ın savunma çizgisine baskı kurduğunu belirten Randle, "Beni üçlük çizgisinden uzaklaştırmaya çalıştılar. Catch-and-shoot'larıma izin vermediler. Aslında savunmada çok değişen bir şey yoktu; yine boşlukları kapattılar, 'box-and-elbow' savunması uyguladılar," dedi.



Minnesota, genel olarak hücumda uyum sağlamakta zorlandı. Takım, yüzde 34.9 isabetle şut atarken, üç sayı çizgisinin gerisinden 51'de sadece 15 isabet buldu. Donte DiVincenzo, Naz Reid ve Nickeil Alexander-Walker gibi isimler önemli fırsatları değerlendiremedi.



"ŞUTLARIMIZ GİRMEDİ SADECE"



Buna rağmen Edwards, takım arkadaşlarının şut tercihine güvendiğini belirtti:

"Çok iyi pozisyonlar buldular, ama sokamadılar. Birçoğu çemberin içinden çıktı. Bu, beni ve J'yi (Randle) rahatlatacak, çünkü genelde o şutları sokarlar."



Thunder'ın savunma stratejisindeki çeşitliliğin kafasını karıştırıp karıştırmadığı sorulduğunda Edwards şöyle yanıtladı:

"Her seferinde farklıydı. Bazen perdeye ikili sıkıştırma geldi, bazen gelmedi. Bazen koşup sıkıştırdılar. AAU savunması gibiydi."



Jaden McDaniels'ın erken faul problemi de Minnesota'nın dengesini bozdu. Edwards, takım arkadaşının eksikliğinin iki yönlü büyük etki yarattığını söyledi:

"O bizim en iyi savunmacımız. Sahada olmayınca bunu kesinlikle hissediyoruz."



Yine de Edwards, ikinci maç öncesinde umutlu:



"Bir sonraki maç için kendimi iyi hissediyorum. Biraz daha topsuz oynayıp kardiyomu artıracağım. Her şey yolunda olacak."



Seride 1-0 önde olan Thunder, ikinci maçı Perşembe gecesi Oklahoma City'de oynayacak.