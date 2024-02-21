Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, All-Star Maçına gerçek bir rekabet gözüyle değil, bir 'mola' olarak bakıldığını söyledi.



2024 NBA All-Star Maçında Doğu, Batı'yı 211-186 mağlup ederken, oyuncuların genel anlamda az çaba göstermesi nedeniyle, rekabet düzeyi son yıllarda olduğu gibi tekrar eleştiri yağmuruna tutulmuştu.



Edwards ise, her sene düzenlenen bu etkinlikle ilgili bazı ilginç yorumlarda bulundu:



"Ben All-Star maçına hiçbir zaman süper rekabetçi bir etkinlik gözüyle bakacağımı düşünmüyorum. Her zaman eğlence temellidir. Daha rekabetçi hale getirmek için ne yapabilirler, bilmiyorum. Bir nevi mola gibi. Kimsenin çıkıp rekabet etmek istediğini sanmıyorum."



Edwards'ın ikinci kez seçildiği bu yılın All-Star maçında 13 dakika süre alarak 4 sayı, 1 ribaund ve 1 asist kaydetmişti.





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