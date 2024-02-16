Edin Dzeko, İstanbul ile iyi anlaşıyor

Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, bu sezon ligde attığı gollerin sadece birini İstanbul dışında attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko, İstanbul ile iyi anlaşıyor
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16 Şubat 2024 10:06
Son güncelleme 16 Şubat 2024 10:11
Fenerbahçe'de ligde 5 maçlık gol orucunu Alanyaspor karşısında bozan Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında da en önemli gol ayaklarından olacak. 17 golle krallıkta oturan Boşnak forvet, deplasmandaki kötü serisini bitirmek için de sahaya çıkacak. 

Son olarak 7 Ocak'ta İstanbulspor deplasmanında ağları sarsan Dzeko, o tarihten sonra dış sahada Gaziantep, Başakşehir ve Antalyaspor'u boş geçti.

İSTANBUL İLE İYİ ANLAŞIYOR

Bu sezon deplasmanda 7 gol atan 37 yaşındaki yıldız, bunların sadece 1'ini İstanbul dışında kaydetti. Ligde Samsunspor maçı dışında attığı bütün goller İstanbul'da geldi.


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