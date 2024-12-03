Edin Dzeko durmuyor!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Gaziantep FK maçındaki golüyle bir kez daha klasını ortaya koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Edin Dzeko durmuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2024 13:14
En önemli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe'de golcüler yine üzerine düşeni yaptı.

Youssef En-Nesyri mücadelenin 3. dakikasında Oğuz'un golünde asiste imzasını atarken, 66. dakikada oyuna dahil olan Edin Dzeko da yine boş geçmedi. 89. dakikada Fred'in harika uzun pasına gelişine vuran Bosna Hersekli yıldız fileleri buldu.

Hafta arasında oynanan Slavia maçında olduğu gibi yine gelişine müthiş vuran 38 yaşındaki futbolcu yine klasını konuşturdu. İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği müthiş performansla büyük beğeni toplayan Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydederek takımının bu alandaki en etkili ismi oldu. Yapılan transferere rağmen Dzeko takımının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery