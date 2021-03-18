"Eden Hazard'ın futbol hayatı bitebilir!"

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Eden Hazard için kulüp doktoru açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Eden Hazard'ın futbol hayatı bitebilir!'
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18 Mart 2021 18:59
Eden Hazard
Eden Hazard
Real Madrid
Real Madrid'e gittikten sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen ve son sakatlığı nedeniyle 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı açıklanan Eden Hazard için spor doktoru Jose Gonzalez Perez'ten flaş bir açıklama geldi.

Belçikali oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapattığını belirten doktor, "Hazard'ın bileğinden 3. kez operasyon geçirmesi büyük risk teşkil ediyor. Bir daha futbol bile oynayamayabilir. Ameliyat olmadan 1 ay içinde idmanlara çıkar ancak oynayamaz. Bu sezon bir daha oynaması pek mümkün gözükmüyor. Yüzde yüz düzelmeden sahaya dönemez. Dönerse bir daha sakatlık yaşama ihtimali yüksek" dedi.

Bu sezon Real Madrid'de 14 maçta oynayan Hazard, 636 dakikada 3 kez ağları sarstı.



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