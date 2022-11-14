Eden Hazard'a Premier Lig'den sürpriz talip

Aston Villa, Real Madrid'in kapısını iki yıldız oyuncusu için çaldı.



Birmingham Mail'de yer alan habere göre; Aston Villa'nın yeni menajeri Unai Emery, lige 2'de 2 ile başladıktan sonra takım sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens'ten iki transfer istedi. Bu isimler Real Madrid'den Eden Hazard ve Nacho Hernandez oldu.



ASton Villa, Real Madrid'in 2019 yazında 100 milyon euro verip performans alamadığı Eden Hazard ve Nacho Fernandez'i ocak ayında kadrosuna katmak için planlarını hazırladı.



Unai Emery, Birmingham Live'a yaptığı açıklamada, "Transferin açılmasına 1.5 ay var. Takımı biraz geliştirmemiz gerekiyor. Eksik noktalar için yönetimle görüştük." demişti.





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