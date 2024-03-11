Eczacıbaşı Dynavit'te sakatlık!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank ile oynanan maçta sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Sinead Jack-Kısal'ın durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sinead Jack-Kısal'ın çekilen MR sonucunda bağ dokusunda zorlanma (grade 2 strain) ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sinead Jack-Kısal'ın çekilen MR sonucunda bağ dokusunda zorlanma (grade 2 strain) ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.
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