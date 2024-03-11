Eczacıbaşı Dynavit'te sakatlık!

Eczacıbaşı Dynavit'te Jack-Kısal'ın bağ dokusunda zorlanma ve ödem tespit edildi.

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eczacıbaşı Dynavit'te sakatlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 13:22
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank ile oynanan maçta sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Sinead Jack-Kısal'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinead Jack-Kısal'ın çekilen MR sonucunda bağ dokusunda zorlanma (grade 2 strain) ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery