Eczacıbaşı Dynavit evinde rahat kazandı

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında sahasında Bulgaristan ekibi Maritza'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogiç (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Jack-Kısal, Naz Akyol ( Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Aybüke Özel, Stevanovic, Defne Başyolcu)
Maritza: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, (Pashkuleva, Milicevic, Todorova)
Setler: 25-19, 25-20, 25-19
Süre: 76 dakika (24,30,22)
Bu sonuçla İstanbul ekibi, grupta oynadığı 4 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Dejan Rogiç (Sırbistan)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Voronkova, Hande Baladın, Jack-Kısal, Naz Akyol ( Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Aybüke Özel, Stevanovic, Defne Başyolcu)
Maritza: Debell, Saykova, Dudova, Hristoskova, Krivoshiiska, Guncheva, (Pashkuleva, Milicevic, Todorova)
Setler: 25-19, 25-20, 25-19
Süre: 76 dakika (24,30,22)
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