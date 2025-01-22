Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; eczacibasisporkulubu.org.tr
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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22 Ocak 2025 18:35
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında Eczacıbaşı Dynavit, Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint Cloud'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından grup aşamasındaki tüm maçlarını galibiyetle tamamlayan Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Nicoletti )

Levallois Paris Saint Cloud: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello (Biemel, Zyanı, Verger, Depie, Becker)

Setler: 25-11, 25-15, 25-18

Süre: 61 Dakika (21, 20, 20)

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