Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2023 21:26
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş mücadelesinde konuk ettiği Polonya temsilcisi Developres'i 3-2 yendi.

Polonya'da oynanan çeyrek finalin ilk maçını 3-1 kazanan turuncu-beyazlılar, adını yarı finale yazdırdı. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Ilaria Vagni (İtalya)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Saliha Şahin)

Developres: Obiala, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevic (Szczyglowska, Rapacz, Szlagowska, Binczycka, Bagrowska)

Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 15-8

Süre: 118 dakika (26, 25, 28, 27, 12)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery