İtalya'nın Novara takımında forma giyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu.
İlk yurt dışı deneyimini İtalya'nın Novara takımıyla yaşayan Ebrar Karakurt kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt kariyerini Rusya'da sürdüreceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından; "Yeni bir bölüm başlıyor." paylaşımıyla Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaştığını açıkladı.
ÜCRETİ BELLİ OLDU
Yıldız voleybolcunun Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtiliyor.
İlk yurt dışı deneyimini İtalya'nın Novara takımıyla yaşayan Ebrar Karakurt kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt kariyerini Rusya'da sürdüreceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından; "Yeni bir bölüm başlıyor." paylaşımıyla Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaştığını açıkladı.
ÜCRETİ BELLİ OLDU
Yıldız voleybolcunun Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtiliyor.
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