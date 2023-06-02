Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu

Kariyerini İtalya'da sürdüren Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Rus takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu
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02 Haziran 2023 15:27
İtalya'nın Novara takımında forma giyen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni takımı belli oldu.

İlk yurt dışı deneyimini İtalya'nın Novara takımıyla yaşayan Ebrar Karakurt kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt kariyerini Rusya'da sürdüreceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından; "Yeni bir bölüm başlıyor." paylaşımıyla Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaştığını açıkladı

ÜCRETİ BELLİ OLDU

Yıldız voleybolcunun Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

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