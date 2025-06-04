Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'na transfer oldu

Rusya'da şampiyonluk yaşayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Türkiye'ye Eczacıbaşı formasıyla geri döndü.

calendar 04 Haziran 2025 10:53 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 10:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'na transfer oldu
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Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra ülkemize Eczacıbaşı formasıyla geri döndü.

İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından ülkesine geri dönerek Eczacıbaşı forması altında mücadele edecek.

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