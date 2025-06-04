Ebrar Karakurt Eczacıbaşı'na transfer oldu

Ebrar Karakurt, 4 yıl aradan sonra ülkemize Eczacıbaşı formasıyla geri döndü.
İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından ülkesine geri dönerek Eczacıbaşı forması altında mücadele edecek.
Detaylar birazdan...
İki yıldır Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ta forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, lig ve Rusya Kupası'nda yaşadığı şampiyonluk sevincinin ardından ülkesine geri dönerek Eczacıbaşı forması altında mücadele edecek.
Detaylar birazdan...
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