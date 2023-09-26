Dzeko, Süper Lig tarihine geçti

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de ilk 5 maçtaki performansıyla tarihe geçti. Yıldız golcü, son 50 yılda en çok gol katkısı veren 2 transferden birisi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dzeko, Süper Lig tarihine geçti
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26 Eylül 2023 07:53
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de ilk 5 maçtaki performansıyla tarihe geçti. Edin Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibariyle Mamadou Niang ile birlikte Sarı-Lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu.

Dzeko 4 gol, 3 asistle toplam 7 gole katkı vermiş durumda. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole katkı vermişti. Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibariyle tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.

GERÇEK BİR TAKIM LİDERİ...

Sarı-lacivertli kulüpte 1995/96 sezçonunda gelen şampiyonluğun mimarlarından olan Elvir Boliç ilk 5 haftada 6 gol atmış. 2004/15 sezonunda Nicolas Anelka 4 gol, 2 asistle yine 6 gole katkı vermişti. 2003/04 sezonunun şampiyonluğuna adını yazdıran Mert Nobre de ilk 5 maçında 5 gole imza atmıştı.

Edin Dzeko, gol ve asist dışında liderlik özellikleriyle de Fenerbahçe'ye büyük katkı veriyor. 

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