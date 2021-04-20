Süper Lig'in 36. haftasında düşme hattındaki kritik maçta Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



Kayserispor'un gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak atarken, Gençlerbirliği'nin sayılarını 46. dakikada Piris ile 50. dakikada Stancu kaydetti.



Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. beraberliğini alan ve son 7 maçtır kazanamayan Kayserispor 35 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise kazanamadığı son 4 maçta 2 puan aldı ve 32 puanla 19. sırada kaldı.



Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacakken, Gençlerbirliği evinde Rizespor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.



9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.



50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.



69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.



80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey



Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar), Pedro Henrique, Avramovski, Alibec (Dk. 54 Maglica)



Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk (Dk. 68 Sio), Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Dk. 46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Candeias, Piris da Motta, Polomat (Dk. 46 Ayite), Lima, Stancu (Dk. 83 İlker Karakaş)



Goller: Dk. 39 Pedro Henrique Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok, Dk. 53 Avramovski, Dk. 75 Pedro Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Übeyt Adıyaman, (Dk. 90+2 Lima) (Gençlerbirliği)



