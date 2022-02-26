Serie A'da 17. hafta mücadelesinde Aurelio Andreazzoli'nin takımı Empoli ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juventus karşı karşıya geldi.



Carlo Castellani'de oynanan karşılaşmada Juventus, Empoli deplasmanında 3-2 kazandı. Juventus'un gollerini 32'de Moise Kean ile 45 ve 66. dakikalarda Dusan Vlahovic kaydetti. Empoli'nin gollerini 39'da Zurkowski ile 76'da La Mantia atı.



Dusan Vlahovic, Juventus'a transferi sonrasında çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Vlahovic bu sezon ligdeki 20. golünü kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Empoli, 31 puanda kalırken, Juventus 50 puana çıktı ve 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Ligin bir sonraki haftasında Empoli, Genoa deplasmanına gidecek. Juventus sahasında Spezia'yı ağırlayacak.





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