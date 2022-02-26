Dusan Vlahovic, Juventus'ta da esiyor

Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Juventus, Empoli deplasmanında 3-2 kazandı

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Dusan Vlahovic, Juventus'ta da esiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 22:09
Serie A'da 17. hafta mücadelesinde Aurelio Andreazzoli'nin takımı Empoli ile Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı Juventus karşı karşıya geldi.

Carlo Castellani'de oynanan karşılaşmada Juventus, Empoli deplasmanında 3-2 kazandı. Juventus'un gollerini 32'de Moise Kean ile 45 ve 66. dakikalarda Dusan Vlahovic kaydetti. Empoli'nin gollerini 39'da Zurkowski ile 76'da La Mantia atı.

Dusan Vlahovic, Juventus'a transferi sonrasında çıktığı 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Vlahovic bu sezon ligdeki 20. golünü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Empoli, 31 puanda kalırken, Juventus 50 puana çıktı ve 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Empoli, Genoa deplasmanına gidecek. Juventus sahasında Spezia'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.