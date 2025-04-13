Dusan Tadic'ten double double performansı!

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 47. dakikada ikinci golü buldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'de bu dakikada sahneye Dusan Tadic çıktı ve skoru 2-0'a taşıyan golü attı.
Tadic, bu golle birlikte Süper Lig'de bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaştı. Tadic, Süper Lig'de 10 gol attı ve 11 asist yaptı.
Fenerbahçe'de bu dakikada sahneye Dusan Tadic çıktı ve skoru 2-0'a taşıyan golü attı.
Tadic, bu golle birlikte Süper Lig'de bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaştı. Tadic, Süper Lig'de 10 gol attı ve 11 asist yaptı.