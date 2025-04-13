Dusan Tadic'ten double double performansı!

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sivasspor deplasmanında attığı golle birlikte bu sezon Süper Lig'de double double'a ulaştı. Sırp yıldız, ligde 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

Haber; Sporx.com
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Dusan Tadic'ten double double performansı!
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13 Nisan 2025 20:12
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 47. dakikada ikinci golü buldu.

Fenerbahçe'de bu dakikada sahneye Dusan Tadic çıktı ve skoru 2-0'a taşıyan golü attı.

Tadic, bu golle birlikte Süper Lig'de bu sezon gol ve asist sayısında çift hanelere ulaştı. Tadic, Süper Lig'de 10 gol attı ve 11 asist yaptı.

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