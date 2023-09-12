Dusan Tadic'ten dalya paylaşımı!

Sırbistan milli takımı ile 100 maçına çıkan Dusan Tadic, sosyal medya hesabından 100. maça özel paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dusan Tadic'ten dalya paylaşımı!
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11 Eylül 2023 23:59
Son güncelleme 12 Eylül 2023 00:02
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'ın EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Litvanya ile oynadığı mücadelede milli takım formasını 100. kez giydi. 

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 100. maçına özel paylaşımda bulundu.

İşte Tadic'in o paylaşımı;

''Ülkemizin kutsal formasıyla 100 maça çıkmak büyük bir onur ve inanılmaz bir duygu. Ortak güçlerle, hedefimize ulaşmaya ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya el birliği ile ilerliyoruz! Bastır Sırbistan! 

MİLLİ ARAYI BOŞ GEÇMEDİ 

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarın gönlünü kazanan Tadic, Sırbistan milli takımında da boş geçmedi. Tecrübeli isim Sırbistan'ın Litvanya ile oynadığı karşılaşmada üçüncü golün asistini yaparken, Macaristan ile oynanan karşılaşmada da Attila Szalai'nin kendi kalesine attığı golde golün mimarı olmuştu. 

Dusan Tadic'in milli takım formasıyla 100 karşılaşmada 21 gol, 33 asisti bulunuyor.

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