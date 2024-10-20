Dusan Tadic, seriye bağladı!

Samsunspor maçında Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Dusan Tadic, arka arkaya üçüncü maçında da fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dusan Tadic, seriye bağladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2024 19:34
Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 24. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti.

Sırp yıldız, Samsunspor maçıyla birlikte arka arkaya üçüncü maçta da gol sevinci yaşadı. Tadic, Samsunspor'dan önce de Antalyaspor ve Twente maçlarında fileleri havalandırmıştı.

Tadic, bu sezon toplamda ise 6 gol, 6 asiste ulaştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery