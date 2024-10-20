Dusan Tadic, seriye bağladı!

Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 24. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti.
Sırp yıldız, Samsunspor maçıyla birlikte arka arkaya üçüncü maçta da gol sevinci yaşadı. Tadic, Samsunspor'dan önce de Antalyaspor ve Twente maçlarında fileleri havalandırmıştı.
Tadic, bu sezon toplamda ise 6 gol, 6 asiste ulaştı.
Sırp yıldız, Samsunspor maçıyla birlikte arka arkaya üçüncü maçta da gol sevinci yaşadı. Tadic, Samsunspor'dan önce de Antalyaspor ve Twente maçlarında fileleri havalandırmıştı.
Tadic, bu sezon toplamda ise 6 gol, 6 asiste ulaştı.