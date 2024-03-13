Dusan Alimpijevic: 'Takımımla gurur duyuyorum'

EuroCup'ta deplasmanda Hapoel Shlomo'yu mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Takımıyla oldukça gurur duyduğunu söyleyen Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarı, kariyerimin en iyi anlarından biriydi. İkinci yarı 20 sayıdan döndük, çok özeldi... Bizim temel noktamız agresif olmak, üçüncü çeyrekte bunu uyguladık. Takımımla gurur duyuyorum."
Takımıyla oldukça gurur duyduğunu söyleyen Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarı, kariyerimin en iyi anlarından biriydi. İkinci yarı 20 sayıdan döndük, çok özeldi... Bizim temel noktamız agresif olmak, üçüncü çeyrekte bunu uyguladık. Takımımla gurur duyuyorum."
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