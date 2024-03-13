Dusan Alimpijevic: "Takımımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş Emlakjet başantrenörü Dusan Alimpijevic kazandıkları Hapoel Shlomo maçından sonra konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dusan Alimpijevic: 'Takımımla gurur duyuyorum'
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13 Mart 2024 23:50
EuroCup'ta deplasmanda Hapoel Shlomo'yu mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımıyla oldukça gurur duyduğunu söyleyen Alimpijevic şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı, kariyerimin en iyi anlarından biriydi. İkinci yarı 20 sayıdan döndük, çok özeldi... Bizim temel noktamız agresif olmak, üçüncü çeyrekte bunu uyguladık. Takımımla gurur duyuyorum."

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