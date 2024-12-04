Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulup dondurulmayacağı ile ilgili konuştu.

Özbek, Arjantinli yıldızın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak,dedi.Özbek, Icardi'nin ameliyatının Arjantin'de gerçekleştiğini ve sonrasında kendisini aradığını ancak telefonunu açmadığını söyledi. Özbek, konu ile ilgili,ifadelerini kullandı.Sözleşme dondurma iddiaları ile ilgili ise Özbek,sözlerini sarf etti.