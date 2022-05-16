Galatasaray'da 11 Haziran'daki seçim öncesinde yeni gelişmeler yaşandı. Camianın bir bölümü, Dursun Özbek'in aday olmasını isterken, sarı-kırmızlıların eski başkanı ise, tek aday olması halinde adaylığını açıklamayı düşünüyor.



Bu fikri neticesinde görüşmeler yapan Dursun Özbek, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun, kendi ekibinde yer almasını istedi. Ancak iki isim adaylıktan vazgeçmeme kararı aldı.



ÖZBEK'İN GÖRÜŞMELERİ SÜRECEK



Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten 'Hayır' cevabı alan Dursun Özbek, Cemal Özgörkey ve Erden Timur'un ardından yeni görüşmeler yapacak ve gelişmelere göre kararını verecek.



CEMAL ÖZGÖRKEY: "GELİP GALATASARAY'A KATKI VERİN"



Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi eski başkan Dursun Özbek'in adaylığını açıklayacağı yüksek sesle dile getirilirken Özbek'in listesinde olacağı iddia edilen Cemal Özgörkey, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalar yaptı.



İki başkan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun "Dursun Özbek bizi destekliyor." söylemlerine karşılık Özgörkey, "Alın size destek… Gelip Galatasaray'a katkı verin." ifadelerini kullandı.



"DURSUN ÖZBEK DEDİ Kİ..."



Dursun Özbek ile seçim süreci üzerine bir toplantı yaptığını belirten Cemal Özgörkey, herkesin tek noktada birleşeceği bir süreci arzuladığını dile getirdi. İşte Cemal Özgörkey'in yaptığı açıklamalar:



"Bana düşen bir görev olursa destek vermeye hazırım. Bu sadece yönetici olacağım anlamına gelmemeli. Galatasaray'a her şekilde destek olabilirsiniz. Columbus projemi Dursun Özbek ile de konuştum. Kendisi camiadan herkese 'gelin kulübü birlikte düzlüğe çıkaralım.' diyor."



Galatasaray camiasının birleşmesi gerektiğine vurgu yapan Özgörkey, birleşme olmazsa Galatasaray'a yazık olacağını belirterek, "Dursun Özbek, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'e 'yardımcım olun.' dedi. Metin Öztürk sıcak bakıyor ama Eşref Hamamcıoğlu henüz olumlu dönüş yapmadı. Dursun Bey'in vermek istediği katkıları görmezden gelemeyiz. Florya, Riva ve Kemerburgaz'ı Galatasaray lehine kazandıracağını söylüyor. İki aday şu ana kadar 'Dursun Başkan bizi destekliyor.' diyorlardı. Alın size destek… gelip katkı versinler." ifadelerini kullandı.







