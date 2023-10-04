Durdurulamayan golcü Icardi

Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.
Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.