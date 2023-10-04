Durdurulamayan golcü Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 11'inde fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Durdurulamayan golcü Icardi
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04 Ekim 2023 14:17
Mauro Icardi, bu sezon 13 resmi maçta 11 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın 7 lig maçında forma giyen 30 yaşındaki santrfor, 7 kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 4 müsabakanın 3'ünde skoru değiştiren Icardi, grup aşamasındaki 2. maçında ilk golünü kaydetti.

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