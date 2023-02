Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, eski takımı Brooklyn Nets'teki görev süresi hakkında olumlu ifadeler kullandı.



Suns'ın bir üyesi olarak bulunduğu ilk basın toplantısında Durant, Nets'teki çalkantılı dönemi hakkında, eski takım arkadaşları James Harden ve Kyrie Irving'in aksine olumlu şeyler konuştu.



34 yaşındaki oyuncunun, hayal kırıklıklarına ve Nets'teki mevcut anlaşmasını çabucak bitirmeye istekli olmamasına rağmen, Brooklyn'de geçirdiği zamanı özetlemesi istendiğinde duygusallaştığı görüldü:



"Çok inişli çıkışlı bir dönemdi, ama bu uğraş benim çok hoşuma gidiyordu. Brooklyn'deki herkes de bunu severdi, ben de orada bir aile kurmuştum. Onlar her zaman yolculuğumun bir parçası olacaklar. Şampiyonluk kazanamayıp asıl hedefimizden geri kalmış olsak da, bu uğraş bana çok keyif verdi. Medyada neler olup bittiğine bakmadan, takım arkadaşlarımızla her gün elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk.



O adamları çok seviyorum ve bu konuda konuşurken duygulanıyorum, çünkü bu dört yıllık dönem, kariyerimde oldukça özel bir yere sahip. Aşil sakatlığımın sonrasında bana çok yardımcı oldular. Bazı şeylerin bu şekilde olması korkunçtu ama günün sonunda, bu uğraştan büyük keyif aldım. Onlara gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum.



Sahada yeterince bir arada olamadık. Bana kalırsa James, Kyrie ve ben beraberken muhteşem bir basketbol oynadık ama bu topu topu 17 maç sürdü. Şampiyonluk kazanmak ve büyük bir takım olmak için sahada daha çok vakit geçirmeniz gerekiyor. Neden bir arada olamadığımız bambaşka bir hikaye olsa da, kendileri her gün bana birçok şey öğreten Hall of Fame oyuncularıydı. Lakin bir türlü olduramadık."



Durant'in Suns ile ilk maçına All-Star arasının ardından çıkması bekleniyor.





