Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul'un "bu neslin en iyi point guardı" olduğunu söyledi.



NBA'in ilk Sezon İçi Turnuvası öncesinde, Durant'ten Cuma günü başlaması planlanan turnuvanın çeşitli gruplarının sonuçları üzerine seçim yapması istendi.



Durant, Paul'u "bu neslin en iyi point guardı" olarak nitelerken, bunun halen tartışmaya açık olduğunun da altını çizdi:



"Bu dönemde dört şampiyonluk kazanan Warriors, bu neslin belki de en iyi point guardı olan CP3'yi kadrosuna ekledi. 'Belki de' dedim... yani kesinlikle en iyisi odur demedim."



38 yaşında olan ve kariyerinde 18'den fazla sezonu geride bırakan CP3, kariyerinde 12 kez All-Star seçilmiş, 11 kez All-NBA kadrolarına girmiş, 9 kez savunma beşlerinde yer almış ve beş kez ligin asist kralı olmuştu.



Şu ana kadar 11,534 asist yapmış olan Paul, NBA tarihinde bu alanda tüm zamanlarda üçüncü sırada yer alıyor.



