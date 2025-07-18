Dünyaca ünlü ultra trailciler Uludağ'da mücadele edecek

Uludağ Premium Ultra Trail, bu yıl da Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi dünyaca ünlü ultra trail koşucularını ağırlayacak.





Bu sene 18-20 Temmuz tarihlerinde 8'inci kez düzenlenecek organizasyonda birbirinden önemli isimler mücadele verecek. En rekabetçi dağ ultra maratonu ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail'de her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce sporcu yarış heyecanı yaşayacak.





Uludağ Alan Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Uludağ Premium isim sponsorluğunda "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et!" sloganıyla bu sene 8'incisi gerçekleştirilecek Ultra Trail, katılımcılarını; UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K'lık 6 ayrı parkurda ağırlayacak.

Marmara Bölgesi'nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa'da, 2543 metre yükseklikteki Uludağ'da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca doğanın içinde yer alacak.





20 ÜLKEDEN 2650 SPORCU KATILACAK





Koşu tutkunlarının vazgeçilmez adresi Uludağ Premium Ultra Trail, bu sene de birçok ülkeden sporcuya ev sahipliği yapacak. 20 ülkeden 2650 sporcu, Uludağ'ın benzersiz doğasında koşacak. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Almanya, İran, Kanada, ABD, Kosova, Rusya, Gürcistan, Fransa, İsviçre, Polonya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Macaristan, Azerbaycan, Turks ve Caicos Adaları, Cezayir ve İsveç'ten sporcular kürsü mücadelesi verecek. Yarışta, Ekaterina Mityaeva ve Dmitry Mityaev gibi ünlü ultra trail koşucuları da yer alacak.





FESTİVAL HAVASINDA GEÇECEK





Bir yarış olma özelliğinin yanında katılımcılara eşsiz anlar yaşatan Uludağ Premium Ultra Trail, her yıl olduğu gibi bu yıl da adından söz ettirecek. Birçok etkinlikle beğenileri toplayan yarış, bu sene de unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlik kapsamında Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alacak.





ENGİN ÇETİNAY: SINIRLARIN DA ZORLANACAĞI BİR YARIŞ OLACAK





Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, "Uludağ coğrafyası gereği parkurda sınırları zorlayan bir yapıya sahip. Katılımcılara muazzam bir yarış deneyimi sunacak. Globalde de çok ciddi yarışlar var ancak Uludağ parkuru da bu yarışlarla aynı seviyede. En büyük avantajımız hem zirve, hem patikalar, hem de inişlerle büyük ilgi çekiyor. Uludağ Alan Başkanlığı himayesinde, Uludağ İçecek isim sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz yarışı, bunların yanı sıra birçok sponsorumuz da yer alıyor. Devlet ve özel sektörün iç içe olduğu bir organizasyona imza atıyoruz. Bunların yanı sıra konserlerimiz de yer alıyor. 19 Temmuz Cumartesi günü Ceren Toksöz, Neyzen ve Can Gox sahne alacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bodrum Sağlık Vakfı'nda yer alan çocukların yaptığı seramik ödüllerimiz de yer alıyor. Sınırların da zorlanacağı bir yarış olacak. Avrupa standartlarında Türkiye'nin en zorlu parkurları yer alıyor" dedi.



