Dünyaca ünlü futbolcu Müslüman oldu! İşte yeni ismi

Arsenal'de forma giyen Ganalı futbolcu Thomas Partey, müslüman olarak "Yakubu" ismini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Dünyaca ünlü futbolcu Müslüman oldu! İşte yeni ismi
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09 Haziran 2022 14:13
Mart ayında Müslümanlığı seçtiğini açıklayan Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, adını Yakubu olarak değiştirdi.

Gana basınına açıklamada bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Müslümanların arasında büyüdüğünü belirterek Faslı kız arkadaşıyla evlendikten sonra Yakubu ismini aldığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Ganalı orta saha oyuncusunun, Arsenal'da Thomas yazılı formasını giymeye devam edeceği belirtildi.

Arsenal'ın 2020'de 50 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer ettiği Thomas Partey, geride kalan sezon takımıyla 26 maça çıktı ve 2 gol attı.

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