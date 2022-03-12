Dünya Snooker Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı turnuvada İngiliz Judd Trump, Matthew Selt ve Shaun Murphy ile Çinli Ding Junhui, yarı finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Snooker Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 00:59
Dünya Snooker Federasyonu ile Türkiye Bilardo Federasyonu iş birliğinde ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Snooker Turnuvası (World Snooker Tour WST) Nirvana Turkish Masters'ta yarı finale yükselen isimler belli oldu.

Dünyanın en önemli 20 spor organizasyonundan biri olarak nitelendirilen ve Antalya'da düzenlenen turnuvada çeyrek final mücadeleleri sona erdi.

İngiliz Judd Trump, Matthew Selt ve Shaun Murphy ile Çinli Ding Junhui, son dört isim arasına kaldı. Yarı finalde Matthew Selt ile Ding Junhui, Judd Trump ile de Shaun Murphy eşleşti.

Bugün yarı final müsabakalarının yapılacağı turnuva, yarın sona erecek.

Çeyrek finalde alınan sonuçlar şöyle:

Judd Trump - Ali Carter: 5-3

Shaun Murphy - Oliver Lines: 5-4

Ding Junhui - Graeme Dott: 5-1 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Martin Gould - Matthew Selt: 3-5

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.